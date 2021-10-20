Neandertallerle hemşeri çıktı!

Prenses Diana'nın büyüdüğü bölgenin ilk sahiplerinin Neandertaller olduğunu düşündüren binlerce yıllık kanıtlar çıktı. 1997'de tartışmalı bir trafik kazasında ölen Galler Prensesi Diana Spencer'ın çocukluk evinin bulunduğu, Birleşik Krallık
'taki Althorp Malikanesi'nde yapılan bir kazıda, en az 40 bin yıl öncesine ait süslü deniz kabukları bulundu. Dijital Arkeoloji Enstitüsü
'nün yöneticisi, kazıya liderlik eden Roger Michel
, "Bu kabuklar oyulmuş. Süslemede veya mücevheratta kullanılmış olabilir" dedi. Kabuklar, Neandertallerin bugünkü Britanya
topraklarında yaşadığının kesin olduğu bir dönemden kalmıştı. Zira Homo Sapiens'in bu yakın kuzenleri, bölgeye en az 400 bin yıl önce yerleşmişti.