Nebati Anamur’da coşkuyla karşılandı

Hazine ve Maliye Bakanı ve AK Parti Mersin Milletvekili adayı Dr. Nureddin Nebati, partisinin İlçe Teşkilatı'nda gerçekleştirilen açık hava toplantısına katıldı. Önce Bozyazı ilçesinde partililere hitap eden AK Parti Milletvekili adayı Nureddin Nebati, daha sonra Anamur ilçesine geçti. Burada MHP'li Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, AK Parti ilçe Başkanı Feyzullah Yılmaz ve kalabalık bir halk topluluğu karşıladı.

Yol güzergâhı boyunca seçim otobüsünden vatandaşlara çiçek veren Nebati, AK Parti ilçe merkezi önünde kalabalığa hitap etti. Anamur İlçe Başkanlığı önünde kurulan platformdan vatandaşlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyledi.

AK Parti İktidarının Ülkeye çağ atlattığına vurgu yapan Nebati, 6 Mayısta Mersinde yapılan mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olağanüstü teveccüh olduğunu belirterek, tüm partililere 14 Mayıs'ta sandığa sahip çıkmalarını istedi.

Daha sonra Anamur'da yaşanan hortum felaketinde zarar gören seraları gezerek üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Nebati, yaraların en kısa zamanda sarılacağını söyledi.