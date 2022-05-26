Necip Fazıl Kısakürek’e doğum gününde anlamlı vefa

Bir Adam Yaratmak, Necip Fazıl Kısakürek'in 1937 yılında yazdığı üç perdelik oyun. Eser, bir tiyatro yazarının geçirdiği büyük ruh çilesini anlatır. Ölüm korkusu, sanatın çilesi, kader, cinnet konularına değinir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da mesaj yayımlayarak andığı Kısakürek hayatını kaybedeli 39 yıl oldu. İkiler tarafından 23 sene sahnelenen oyun, 4 yılın ardından Kısakürek'in 39. ölüm yıl dönümünde seyirciyle buluştu. İkiler, "2019'da son kez sahneye çıkacağımı düşünüyordum. Başkarakter 'Hüsrev' psikolojik derinliği olan bir karakter. Bu yüzden veda etmiştim. Salonun dolu halini görünce iyi ki yapmışız" ifadesini kullandı.

ESER BAŞLI BAŞINA ŞAHESER

Türkiye'de söz tiyatrosu mantığını işleyen ilk kişinin Kısakürek olduğunu belirten İkiler, "Eseri yabancı dile çevirseniz başka ülkelerde kapalı gişe oynar. Sözlerin tekniği, Türkçemizin sergilenişi başlı başına şaheser. Kullanılan kelimeler sizi sürükleyip götürüyor" değerlendirmesini yaptı.

İkiler, gençlerin Kısakürek gibi bir yazarı yakından tanıması gerektiğini ve Başkan Erdoğan'ın da Kısakürek'i çok sevdiğini hatırlattı. Alacağı en büyük ödülün gençlerin tiyatroyu severek izlemesini olduğunu söyleyen İkiler, "Ödül olarak yapmıyorum. Seyirci ödülün en güzelini veriyor. Riskli bir iş. Seyirci popülistliğe alıştı. İzleyip güleyim diyor. İnsanlar oyunları sürelerine bakıp seçiyor.

Başkan Erdoğan'ın da önem verdiği gibi 2 saatlik eseri gençlere izletmek önemli. Yeni nesle sevdirmek lazım tiyatroyu. En büyük ödül budur. Hızlı yaşamda süreye bakıp komedi mi değil mi bakıyor ağır bir eseri izlemek istemiyor" diye konuştu.