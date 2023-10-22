Necip Fazıl Kısakürek’in oğlu son yolculuğuna uğurlandı... “Babana Ayasofya’nın cami olduğu haberini götür”

Büyük Doğu Yayınları sahibi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı, (NFKKAV) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek, Eyüpsultan Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"BABASINA AYASOFYA'NIN CAMİ OLDU"

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, kıldırdı. Arpaguş, cenaze namazı sonrasında, "Muhterem Cumhurbaşkanımız selamlarını topluluğumuza iletti ve merhuma rahmet dileklerini iletti. Cenab-ı Hak kendisine sıhhat, afiyet versin. Merhuma rahmet diliyor. Cenab-ı Hak rahmetini, merhametini, merhumdan Ve bizlerden ayırmasın. Aziz babaları Necip Fazıl Kısakürek üstadın koynuna gidecek Mehmet Bey. Bu dünyadan ne haber getirdi diye sorulacak olursa belki söyleyebileceğimiz tek şey, üstadın hayatında çok önemli yer olan Ayasofya Cami Kebiri'nin artık bir cami ve müminlerin orada secde ettiği haberini götürürse hem onun ruhunu muazzez etmiş olur hem de bizlerden hayırlı bir haberle gitmiş olur" dedi.

BABASININ YANINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Alınan helalliğin ardından bir süre omuzlarda taşınan Mehmed Kısakürek'in cenaze cenaze aracına konuldu. Cenaze Eyüpsultan Mezarlığı'nda babası Necip Fazıl Kısakürek'in yanında toprağa verildi.