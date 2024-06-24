Necm Suresi 49. Ayet Okunuşu - Necm Suresi’nin 49. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali

Kur'an-ı Kerim'in 53. suresi olan Necm Suresi, Allah'ın yüceliğini ve O'nun evrenin mutlak hakimi olduğunu vurgulayan ayetlerle doludur. Özellikle 49. ayet, o dönemde Arap toplumlarında kutsal kabul edilen Şi'râ yıldızının bile Allah'ın emri altında olduğunu bildirmektedir. İnsanların batıl inançlardan uzaklaşması için inen Necm Suresi 49. ayet okunuşu, Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve meali ile Yüce Allah'ın kudretinin ispatları gözler önüne serilmektedir.

Necm Suresi 49. Ayet Arapça Yazılışı

Necm Suresi 49. Ayet Okunuşu

Ve ennehu huve rabbu-şşi'râ

Necm Suresi 49. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Şüphesiz O, Şi'râ'nın Rabbidir.

Necm Suresi 49. Ayet Türkçe Meali

Müşrikler, yıldızların insanlar üzerinde etkileri olduğuna inanır ve yıldızlara taparlardı. Cenab-ı Allah ise bu yıldızın çok parlak olmasına rağmen ona değil onu yaratan Allah'a tapmalarını buyurmaktadır.