İzmit İlçesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan yürüyüş yolunda, iftara dakikalar kala bir grup sokak müzisyeni ile bir başka grup arasında, Ramazan ayında, açık alanda alkol almaları nedeniyle tartışma çıktı. Sokak müzisyenlerinin alkol aldığını gören ve kendilerine ramazan ayında olduklarını söyleyerek saygı göstermelerini söyledikleri ileri sürülen grup ile uyarılan müzisyenler bir anda sözlü tartışmaya başladı.

Sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bu esnada bölgede bulunan polis noktasındaki çevik kuvvet ekipleri, olaya müdahale etti.

'Neden alkol alıyorsun?' tartışması kavgaya dönüştü: 3 gözaltı | Video

Olayda polis ekiplerinin ortamın sakinleşmesi amacıyla gözaltına almak istediği bir kişinin ekip otosuna binmeyerek direnmesi ve diğer arkadaşlarının da ona destek vermesi sonucu tekrar arbede çıktı. Polis 3 kişiyi gözaltına alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.