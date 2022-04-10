Haberler Yaşam Haberleri 'Neden alkol alıyorsun?' tartışması kavgaya dönüştü: 3 gözaltı
Giriş Tarihi: 10.4.2022 00:12 Son Güncelleme: 10.4.2022 00:26

'Neden alkol alıyorsun?' tartışması kavgaya dönüştü: 3 gözaltı

ABBAS ÇAKAR
’Neden alkol alıyorsun?’ tartışması kavgaya dönüştü: 3 gözaltı

Kocaeli'nin İzmit İlçesinde yürüyüş yolu üzerinde alkol alarak müzik yapan grup ile oradan geçmekte olan ve sokak müzisyenlerinin alkol aldığını fark edince,  Ramazan’da sokak ortasında alkol alınamayacağını söyleyen grup arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi gözaltına alındı.

İzmit İlçesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan yürüyüş yolunda, iftara dakikalar kala bir grup sokak müzisyeni ile bir başka grup arasında, Ramazan ayında, açık alanda alkol almaları nedeniyle tartışma çıktı. Sokak müzisyenlerinin alkol aldığını gören ve kendilerine ramazan ayında olduklarını söyleyerek saygı göstermelerini söyledikleri ileri sürülen grup ile uyarılan müzisyenler bir anda sözlü tartışmaya başladı.

Sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bu esnada bölgede bulunan polis noktasındaki çevik kuvvet ekipleri, olaya müdahale etti.

'Neden alkol alıyorsun?' tartışması kavgaya dönüştü: 3 gözaltı | Video

Olayda polis ekiplerinin ortamın sakinleşmesi amacıyla gözaltına almak istediği bir kişinin ekip otosuna binmeyerek direnmesi ve diğer arkadaşlarının da ona destek vermesi sonucu tekrar arbede çıktı. Polis 3 kişiyi gözaltına alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

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'Neden alkol alıyorsun?' tartışması kavgaya dönüştü: 3 gözaltı
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