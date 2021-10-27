‘Neden baktın, bakışını sevmedik’ dediler ağır yaraladılar

Mersin'in Mezitli ilçesinde yaşanan olayda, 17 yaşındaki lise öğrencisi Emir Celal Yıldırım, dersaneden evine dönerken geçtiği park içerisinde bulunan 3 kişi tarafından 'bakışını sevmedik' diyip kalbinden ve sırtından bıçaklayarak ağır yaraladılar.

Dersaneden evine dönerken Şehit Piyade Er Ahmet Gök Parkı içersinde lise öğrencisi Emir Celal Yıldırım, parkta oturan 3 genç tarafından 'Neden bize baktın, bakışını sevmedik' diyerek kalbinden ve sırtından bıçaklanarak ağır yaraladı.

Yıldırım, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri tarafından yakalanan İ.Ö., E.Ö ve Ş.D. tutuklandı.