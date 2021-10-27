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Giriş Tarihi: 27.10.2021 15:16 Son Güncelleme: 27.10.2021 15:20

‘Neden baktın, bakışını sevmedik’ dediler ağır yaraladılar

BEKİR COŞKUN
‘Neden baktın, bakışını sevmedik’ dediler ağır yaraladılar

Mersin'de 17 yaşındaki lise öğrencisi Emir Celal Yıldırım, dersaneden evine dönerken geçtiği park içerisinde bulunan 3 kişi tarafından 'bakışını sevmedik' diyip bıçaklayarak ağır yaraladılar.

Mersin'in Mezitli ilçesinde yaşanan olayda, 17 yaşındaki lise öğrencisi Emir Celal Yıldırım, dersaneden evine dönerken geçtiği park içerisinde bulunan 3 kişi tarafından 'bakışını sevmedik' diyip kalbinden ve sırtından bıçaklayarak ağır yaraladılar.

Dersaneden evine dönerken Şehit Piyade Er Ahmet Gök Parkı içersinde lise öğrencisi Emir Celal Yıldırım, parkta oturan 3 genç tarafından 'Neden bize baktın, bakışını sevmedik' diyerek kalbinden ve sırtından bıçaklanarak ağır yaraladı.

Yıldırım, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri tarafından yakalanan İ.Ö., E.Ö ve Ş.D. tutuklandı.

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‘Neden baktın, bakışını sevmedik’ dediler ağır yaraladılar
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