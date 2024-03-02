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Giriş Tarihi: 2.3.2024 19:54 Son Güncelleme: 2.3.2024 20:42

'Neden haber vermeden evlendiniz" dedi, öldürüldü!

Fatih'te kız yeğeni izinsiz evlendiği için damatla konuşmaya giden amca Umut Güneş, 'Neden haber vermeden evlendiniz' deyince damat Özay B., tarafından silahla öldürüldü. Özay B.,, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
’Neden haber vermeden evlendiniz dedi, öldürüldü!

Fatih Karagümrük'te geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen olayda, Umut Güneş abisinin kızının haber vermeden evlendiğini duyunca damatla buluştu. Buluşma noktasına abisiyle beraber giden Güneş iddiaya göre damat Özay B.'ye, 'Neden rızamızı almadınız. Haber vermeden evlendiniz" diye sorunca damatla tartışmaya başladılar.

Bunun üzerine belindeki silahı çıkaran damat Özay B., eşinin amcasını silahla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan amca Umut Güneş hayatını kaybetti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Özay B., ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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'Neden haber vermeden evlendiniz" dedi, öldürüldü!
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