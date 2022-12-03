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Giriş Tarihi: 3.12.2022

Neden herkesin silahı var?

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Neden herkesin silahı var?
İstanbul Beyikdüzü'nde kafa kafaya verip tek kurşunla canlarına kıyan Duygu Unutmaz (19) ve sevgilisi Yusuf Tekin'in (20) cenazesi dün toprağa verildi. Sosyal medya fenomeni olduğu öğrenilen Unutmaz'ın arkadaşları olaya sosyal medyadan isyan etti: "Bir insan hayatı bu kadar değersiz mi? Neden herkesin silahı var? Neden herkes bu kadar vicdansız? Seven insan sevdiğine nasıl yapar bunu? Biz şimdi Duygu'nun yerini nasıl dolduracağız?" İddiaya göre, çeşitli suçlardan kaydı ve aranması olan Tekin'in polise teslim olacağını ailesine söylemesinin ardından olay yaşandı.

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Neden herkesin silahı var?
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