Neden sigara içme oranı azalırken kanser artıyor?

Son yıllarda çok sayıda ülkede yürürlüğe giren yeni yasalar sonucu sigara içme oranları düşerken kanser vakalarının neden arttığı merak konusu. İngiltere'de yapılan araştırma, sigara kaynaklı kanser teşhisi konulan kişi sayısının her gün 160 yeni vaka ile en yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Ancak 2003 yılından bu yana vakalarda yüzde 17'lik artış yaşanmasına rağmen, sigara içenlerin sayısı son 20 yılda düşüşe geçti. University College London'dan akciğer kanseri araştırmacısı Dr. Rob Hynds, bu duruma birkaç şeyin etkili olduğunu belirtti. Hynds'e göre, bunlardan en önemlisi, sigarayı yirmi yıl önce bırakanların bile kansere yakalanma riskinin hâlâ yüksek olması. Diğer nedenler arasında yaşam süresini uzatan tıp alanındaki gelişmeler ve nüfus artışı yer alıyor.