Nedenini duyan inanamadı! Yıllarca boynundaki dev kitleyle yaşadı

"HIZLA KİLO KAYBINA KADAR GİDEN BİR TAKIM SIKINTILAR ORTAYA ÇIKAR"

Fazla çalışan tiroit bezinin çeşitli sorunlara neden olabileceğini dile getiren Op. Dr. Mehmet Pekdemir, "Öncelikle az çalışma durumlarında vücutta halsizlik, yorgunluk, saç dökülmesi, deri kuruması, tırnak kırılması, ağız kuruluğu, gözyaşı bezindeki sıvıların azalmasına bağlı olarak göz kuruluğuna kadar giden ve birçok sıkıntı olur. Bu hastalar halsiz ve bu hastalar halsiz ve yorgundur. Hızla kilo alırlar. Uyku halindedirler hatta psikolojik olarak depresyona kadar gidebilirler. Kan tetkiklerinde ortaya çıkar genellikle tetkikleri yapıldıktan sonra, tespit edilirse buna örnek tedaviler verilir. Aksine fazla çalışan hipertofik dediğimiz halk olarak zehirli guatr olarak söylenen vakalar ise çarpıntı, terleme, ellerde titreme, deride terleme ve hızla kilo kaybına kadar giden bir takım sıkıntılar ortaya çıkar" diye konuştu.