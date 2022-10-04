Nedim Urhan son yolculuğuna uğurlandı

Milli Nizam Partisi'nin kuruluşunda Necmettin Erbakan'ın yanında yer alan Milli Görüş camiasının önemli isimlerinden İlim, Kültür ve Eğitim Vakfı,(İKEV) Mütevelli Heyeti Başkanı ile Darul Erkam Derneği Onursal Başkanı Doç. Dr. Nedim Urhan, 87 yaşında hayatını kaybetti. Urhan'ın cenazesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'ne getirildi. Cenaze namazı öncesinde oğlu Osman Urhan ile damadı Prof. Dr. Yaşar Düzenli taziyeleri kabul etti.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Son yolculuğunda Nedim Urhan'ın cenaze namazına AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti İl Başkanı Osman Kabaktepe, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile sevenleri yalnız bırakmadı.

"HERKESE DOKUNAN BİRİYDİ"

Nedim Urhan'ın vefatıyla ilgili konuşan oğlu Osman Urhan, "Yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi. Cenazede konuşan damadı Prof. Dr. Yaşar Düzenli, "Eylem adamıydı. Anadolu irfanı kavramının karşılığı olarak Nedim hocayı görüyorum. Herkese dokunan, baba olarak hoca olarak Müslüman bilim adamı olarak komşu olarak hepimize dokunan biriydi" dedi.

Yapılan şahitliğin ve alınan helalliğin alınmasının Düzenli tarafından cenaze namazı kıldırıldı. İkindi Namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşınan Nedim Urhan'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.