Nefes bebeğe nefes olun!

Ailesi tarafından başlatılan kampanyalar, SMS ve bağış kampanyaları sayesinde şu ana kadar gerekli olan paranın ancak yüzde 14'ü toplanabilen Nefes Bebek, tedavisi gerçekleşmemesi halinde hayatını kaybedecek. Nefes bebeği hayatta tutmak için büyük bir çavba sarfettiklerini belirten Nefes bebeğin amcası Tufan Yeşil, hayırseverlerin desteklerini beklediklerini söyledi.

Bağış kampanyalarının sıkıntılı geçtiğini belirten Yeşil, "Nefes bbeğin tedavisi için bizden 2 milyon 200 bin dolar para isteniyor. Tedavi teklifi de Dubai'deki bir hastaneden geldi. Ailesi olarak başlattığımız kampanya ne yazık ki en geriden gelen kampanya. Ne yazık ki bu kampanyamızda fazla bir yol kat edemedik. 9 aydan bu yana gerekli olan paranın sadece yüzde 14'ünü toplayabildik. Kampanyamızı halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda stantlar kurarak yürütmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar sesizimizi duyurmaya çalışıyoruz." dedi.

YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR

İşadamlarının kampanyalarına karşı gösterdiği duyarsızlıktan şikayet eden Yeşil, "Topladığımız paranın çoğunu açtığımız stantlara ilgi gösteren halkımızdan topladık. Ne yazık ki işadamlarımız kampanyamıza karşı şu ana kadar duyarsız kaldı. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Verecekleri en küçük bir destekle bir yaşındaki bir bebeğin hayata tutunmasını sağlayacaklar. Nefes bebeğimize bir nefes olacaklar. Lütfen bizi yanlış anlamasınlar, duyarsız kaldılar diye kimseyi suçlamıyoruz. Ama Nefes'i gördükçe ciğerimiz yanıyor. Yarın bile Nefes için çok geç olabilir. Allah kimseye bu durumu yaşatmasın. Çok zor. Şu anda kampanyamız çok ağır ilerliyor. Lütfen sesimize kulak versinler." diye konuştu.

BAĞIŞ KAMPANYASI VALİLİK İZİNLİ

Nefes bebek için başlatılan kampanya Hatay Valiliği'nin verdiği izinle yapılıyor. Nefes Bebeğe destek vermek isteyenler TR82 0001 0004 4696 1008 6550 04 IBAN numarasına para yatırarak veya Türk Telekom ve Turkcell operatörleri üzerinden 6586'ya mesaj atarak destek olabilirler. Atılacak her mesaj nefes bebeğin tedavisine 20 lira katkıda bulunacak.