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Giriş Tarihi: 16.11.2021

Nefes borusuna leblebi kaçtı, hayatını kaybetti

Nefes borusuna leblebi kaçtı, hayatını kaybetti
BURSA'DA 56 yaşındaki Şenel Alptekin evde leblebi yediği sırada nefes borusuna leblebi kaçtı. Nefessiz kalıp bayılan talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İnegöl'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi Gülçiçek sokakta yaşayan Şenel Alptekin, akşam saatlerinde televizyon izlerken leblebi yemek istedi. Yediği leblebilerden biri nefes borusuna kaçan kadın oksijensiz kalarak bilinci kaybetti. Yaşanan duruma tanık olan ailesi durumu hemen Sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil servis ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cenazesi, savcılığın yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Nefes borusuna leblebi kaçtı, hayatını kaybetti
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