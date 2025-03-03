Nefes borusuna yemek kaçan engelli genç hayatını kaybetti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yemek yediği sırada nefes borusu tıkanan zihinsel engelli genç kız, hastanede yaşamını yitirdi. Dokuz Eylül Mahallesi'nde özel bir bakım merkezinde kalan zihinsel engelli Sudenaz Özbek (19), kahvaltı sırasında yemeğin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Özbek'in nefes alamadığını fark eden görevliler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özbek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özbek'in cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.