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Giriş Tarihi: 10.7.2023 11:18 Son Güncelleme: 10.7.2023 11:39

Nefes borusuna yemek kaçan minik Kerem hayatını kaybetti

Çorum’da ailesiyle birlikte gittiği akraba ziyaretinde yemek yerken nefes borusuna yemek kaçan 3 yaşındaki Kerem Satıcı, hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Nefes borusuna yemek kaçan minik Kerem hayatını kaybetti

Çorum'un Alaca İlçesi Arpaöz köyüne ailesiyle birlikte akraba ziyaretine giden Kerem Satıcı, yemek yendiği sırada biranda fenalaştı. Kerem'in nefes alamadığını fark eden ailesi 112'yi arayarak yardım istedi.

Nefes borusuna yemek kaçan minik Kerem ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kerem Satıcı burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kerem Satıcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik Kerem'in cenazesi Akşemsettin camiinde kılınan öğle namazının ardından çiftlik mezarlığında toprağa verildi.

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Nefes borusuna yemek kaçan minik Kerem hayatını kaybetti
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