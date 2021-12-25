Nefes borusuna yemek kaçan minik kız ’Heimlich Manevrası’yla kurtarıldı

Kahramankazan Belediyesi'nce bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen ve tüm işletmesinin farklı engel türlerine sahip 15 engelli birey tarafından yapıldığı Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Kafe'de herkesi korkutan bir olay yaşandı. Kafeye annesiyle birlikte gelen 2 buçuk yaşındaki minik kız çocuğunun yemek yediği sırada nefes borusuna yemek kaçtı. Minik çocuğun nefes almakta güçlük yaşadığını fark eden annesi kızını kucağına alarak nefes borusuna takılan yemeği çıkarmaya çalıştı. Bunda başarılı olamayan annenin yaşadığı panik kafe personelinin ve müşterilerinin dikkatini çekti. Bunun üzerine Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Kafe personelleri hemen annenin yardımına koştu. Yaşanan bu korkulu dolu anlar kafenin güvenlik kameralarına yansıdı. Kafe sorumlusu ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan Zeynel Camcı, hemen çocuğu annesinden alarak müdahalede bulundu. İlk yardım eğitimleri de alan Camcı, minik çocuğa, nefes borusuna yiyecek ya da herhangi bir şeylerin kaçması durumunda uygulanan "Heimlich Manevrası" olarak bilinen ilk yardım tekniğini yapmaya başladı. Camcı'nın uğraşları ve bu sırada çevresinde yaşanan panik de saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi. Camcı'nın uyguladığı ilk yardım tekniği sonucu minik çocuğun nefes borusuna kaçan yemek parçaları çıktı. Minik çocuk böylece son anda kurtarılarak yaşama tutundu. Minik çocuğun normal şekilde nefes alıp vermesiyle birlikte başta çocuğun annesi olmak üzere kafe çalışanları ve müşteriler de büyük bir sevinç yaşadı.

Kafe çalışanı soluk borusuna yemek kaçan minik kızı böyle kurtardı | Video

ÇOK ŞÜKÜR ÇOCUĞUMUZ KURTULDU



Kendisinin ve kızının isminin açıklanmasını istemeyen anne, burada çocuğuna yardım eden kafe çalışanlarına sonsuz teşekkür ettiğini belirterek, "Büyük korku ve panik yaşadım. Allah onlardan razı olsun, çocuğumu kurtardılar" şeklinde konuştu. Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Kafe Sorumlusu Zeynel Camcı ise olay anını şöyle anlattı:



"Kahraman Belediyesi Engelsiz Kafe sorumlusuyum. Kafemiz, belediyemizin hayata geçirdiği bir sosyal sorumluluk projesi. Burada farklı engel türlerine sahip olan 15 engelli bireyle birlikte çalışıyoruz. İlçe halkımızın yoğun rağbet gösterdiği bir kafeyiz. Olay günü yine kalabalık bir gündü. O esnada mutfakta arkadaşlarıma yardım ediyordum. O sırada bağrış çağrış sesleri duydum, koşarak olayın ne olduğunu anlamaya çalıştım. Bir hanımefendinin kucağında bir çocuğun sırtına vurduğunu gördüm ve hemen çocuğu kucağıma aldım. Çocuğu kucağıma aldıktan sonra elinin boğazında olduğunu gördüm. Daha önce bunun eğitimini almıştım, ilk yardım eğitimleri almıştım, aynı zamanda beden eğitimi öğretmeniyim. Çocuğa hemen Heimlich Manevrası uyguladım. İlk başta başarılı olamadım, fakat sonrasında bir hamle daha yaptım, Allah'ın izniyle çocuk gözlerini açtı. Allah onu ailesine bağışladı, çok şükür çocuğumuz kurtuldu."