Nefes kesen kovalamaca

Bursa'nın Merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde yaşayan mahalle sakinleri hafriyat kamyonlarının tehlikeye davetiye çıkarması sebebiyle isyan ediyor. UKOME kararıyla belirlenen yoldan gitmeyen ve mahalle içinden geçen şoförler mahalle sakinlerini çileden çıkartıyor. Vatandaşların artan şikayetlerinin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 'Ağır taşıt yasağı' uygulaması yaptığı esnada bir hafriyat kamyonuna 'dur' ihtarında bulundu. Ancak polise aldırış etmeyen hafriyat kamyon şoförü tehlikeli şekilde yoluna devam etti. Hafriyat kamyonu kısa sürede kovalamaca sonrası yakalanarak durduruldu. Kamyon sürücüsüne 4 farklı maddeden idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücüsünün ceza puan limitini aştığı belirlendi. Kamyon da trafikten men edildi. Ölümüne kaçan hafriyat kamyonu ise izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi.