Nefes kesen narkotik operasyonu: 5 tutuklama

Denizli İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbari bilgiler doğrultusunda kent merkezine giren şüpheli bir aracı takibe aldı. Polis ekiplerinden kaçmaya başlayan araç 10 kilometrelik nefes kesen kovalamaca sonucu durduruldu.

Durdurulan araçta bulunan 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken kovalamaca esnasında atılan 3 bin 290 adet uyuşturucu hap yol kenarında dağılmış vaziyette ele geçirildi. Ekipler olayı genişleterek 2 şüphelinin ifadesini aldı. Alınan ifadeler doğrultusunda uyuşturucu ticareti yapan bir gruba operasyon düzenlendi. Narkotik polislerince yapılan operasyonda, 120 gram metamfetamin maddesi, ruhsatsız tabanca, 10 adet mermi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca, 3 uyuşturucu taciri gözaltına alındı.

Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 5 uyuşturucu taciri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca 5 tacir hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklandı.