İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; şüpheli şahısların yurtdışından yasadışı yollarla yurda soktukları uyuşturucu maddeleri, İstanbul ili genelinde "Torbacı" olarak tabir edilen şahıslara satacağı bilgisi alındı. Alınan bilgi kapsamında yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda; şahısların kimliği ve uyuşturucu maddeyi depoladıkları adresler tespit edildi ve çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

66 KİLO ZEHİR YAKALANDI

Uyuşturucu maddelerden bir kısmının araçla nakil yapılacağının tespit edilmesi üzerine Esenyurt, Sarıyer, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda belirlenen adreslere ve nakil yapılacak araca eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da nefes kesen zehir operasyonu! 66 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video

Operasyonlarda; 46 kilo genetiği değiştirilmiş skunk, 10 kilo genetiği değiştirilmiş esrar ve 10 kilo kokain olmak üzere toplam 66 kilo uyuşturucu madde, bir ruhsatsız tabanca ve 100 mühimmat ele geçirildi.

Yakalanan 11 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.