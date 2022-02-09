Nefes nefese

Kazdağları’nda mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 kişilik belediye ekibi, 16 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Askerlerin, araçlarındaki yakıt sayesinde donmaktan kurtulduğu ifade edildi
Yoğun kar yağışı ve fırtına etkisini sürdürüyor. Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları Milli Parkı'nda bulunan Hava Radar Komutanlığı'na bağlı 17 askeri personeli taşıyan 3 araç, önceki akşam kar ve tipi nedeniyle 1750 metre rakımda mahsur kaldı. Yolu açmak üzere görevlendirilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 4 kişilik yol ekibi de beyaz esarete takıldı. Bunun üzerine AFAD, UMKE, JAK ve Hava Komutanlığı'na bağlı helikopterli kurtarma ekipleri, gece boyunca süren çabaların ardından mahsur kalanları 16 saat sonra kurtardı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, askeri personel ve belediye ekibinin tamamının sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getirdi.
Şıldak, "Araçları çalışır vaziyetteydi. Yakıtları yeterli oldu. Bu da Allah'ın yardımıyla bizim onlara ulaşmamıza kadar olan sürede sıcak ortamda bulunmalarını sağladı" dedi. İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Seydişehir-Antalya karayolu, 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşınca, sabah saatlerinde yağışın da artmasıyla birlikte tüm araç trafiğine kapatıldı. Isparta'da gece başlayan kar, kent merkezinde 20 santimetreye ulaştı. Karaman'da fırtına nedeniyle 18 katlı erkek öğrenci yurdunun çatısı uçtu, 30'a yakın ağaç devrildi. Mersin'in Yenişehir ilçesinde 12 katlı apartmanın şiddetli rüzgâr nedeniyle devrilen çatısı park halindeki araçlarda hasara yol açtı.
11 İLDE OKULLARA KAR TATİLİ
Yoğun kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Çankırı'da il genelinde, Konya, Eskişehir, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Aksaray ve Tunceli'nin ise bazı ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi.
Tuna ÇAM - Ümit Erkan DEMİRCAN - Tolga YANIK - Burak SAYLAM - Rıdvan UYSAL / SABAH