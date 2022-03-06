Nefes’ini ilk kez duydu

Almanya’da dünyaya gelen 3 yaşındaki Nefes otizm yüzünden konuşamayınca aile Türkiye’nin yolunu tuttu. Aldığı eğitim sayesinde ilk kez ses veren ve ‘Anne, baba’ kelimelerini kullanan Nefes ailesini sevince boğdu
Almanya'da yaşayan Erkut-Burcu Ertürk çiftinin kızları Nefes, 3 yıl önce dünyaya geldi. Konuşma çağına gelen Nefes'te bir şeylerin ters gittiğini anlayan aile hemen doktorların yolunu tuttu. Konuşamayan, ailesi ile göz kontağı kurmayan Nefes için hastanelere başvuran aileye, kızlarının otizm olduğu söylendi. Duyduklarıyla önce şaşkına dönen aile, ardından arayışlara başladı. İnternet üzerinden araştırma yapan anne Burcu Ertürk, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile karşılaştı. Hiç düşünmeden Almanya'dan yola çıkan anne, kızını Kocaeli'ye getirdi. At terapisi, duyu bütünleme, tomatis, bireysel terapi, oyun terapisi, karanlık oda terapisi ve merkezde bulunan hayvanların katkısıyla Nefes, salıncakta sallandığı esnada ilk kez 'Anne' kelimesini kullandı. Sevince boğulan anne, hemen kızına sarıldı. İHA
ANNE KELİMESİNİ 3 SENE BEKLEDİM
"ANNE kelimesini 3 sene bekledim" diyen anne Burcu Ertürk, "Başka çocuklar 'Anne' dediklerinde, ben kızımın ağzının içine bakardım. Acaba bir gün 'Anne' diyecek mi? Onlar gibi koşacak mı? Benimle göz kontağı kurup sarılacak mı? Nefes'te biraz zor gelişti ama neticesi çok güzel oldu. Şu an isteklerini söylüyor, kendisi yemek yiyor, suyunu içiyor. Yemeği bittiğinde mutfağa götürüyor" diye konuştu.