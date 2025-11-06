NEFESLER TUTULDU! Viktoria Plzen-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa arenasında yeniden sahne alacak Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Viktoria Plzen'e konuk oluyor. Gruptaki ilk maçında Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, ardından üst üste aldığı Nice ve Stuttgart galibiyetleriyle toparlanmıştı. Şimdi gözler kritik deplasman karşılaşmasının yayın bilgilerine çevrildi. Peki, Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. hafta maçında detaylar şöyle:
Tarih: 6 Kasım 2025 Perşembe
Saat: 23:00 (TSİ)
Stadyum: Stadion Mesta Plzne (Plzen, Çekya)
Fenerbahçe'nin Avrupa maçının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.