Haberler Yaşam Haberleri NEFESLER TUTULDU! Viktoria Plzen-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 6.11.2025 20:39

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Avrupa serüvenine Dinamo Zagreb yenilgisiyle başlayan sarı-lacivertliler, Kadıköy’de oynadığı Nice ve Stuttgart maçlarını kazanarak moral buldu. Taraftarlar şimdi zorlu deplasmanın tarihini, saatini ve yayın detaylarını merak ediyor. Peki, Viktoria Plzen – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa arenasında yeniden sahne alacak Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Viktoria Plzen'e konuk oluyor. Gruptaki ilk maçında Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, ardından üst üste aldığı Nice ve Stuttgart galibiyetleriyle toparlanmıştı. Şimdi gözler kritik deplasman karşılaşmasının yayın bilgilerine çevrildi. Peki, Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

VİKTORİA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. hafta maçında detaylar şöyle:

Tarih: 6 Kasım 2025 Perşembe

Saat: 23:00 (TSİ)

Stadyum: Stadion Mesta Plzne (Plzen, Çekya)

VİKTORİA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Avrupa maçının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

V.PLZEN: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Souare, Zeljkovic, Memic, Cerv, Ladra, Adu, Durosinmi.

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI

6 Kasım: Viktoria Plzen – Fenerbahçe | Saat: 23:00 ✈

27 Kasım: Fenerbahçe – Ferencvaros | Saat: 20:45 🏟

11 Aralık: SK Brann – Fenerbahçe | Saat: 23:00 ✈

22 Ocak: Fenerbahçe – Aston Villa | Saat: 20:45 🏟

29 Ocak: FCSB – Fenerbahçe | Saat: 23:00 ✈

