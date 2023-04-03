Nefretle başlayan 13 yıllık aşkta ’barış’ kazandı

İstanbul Anadolu Adliyesi'nin koridorları bu kez barışa ev sahipliği yaptı. Kötü başlayıp mutlu sosla biten olayda yaklaşık 13 yıldır duygusal birliktelikleri olan İfaket A.(32) ve Güven G.(32) çifti şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmaya karar verdi. Ancak ayrılığı hazmedemeyen Güven G., iddiaya göre eski sevgilisi İfaket A.'nın korkulu rüyası haline geldi.

13 YILIN SONUNDA ÖLÜM TEHDİTLERİ SAVURDU

Eski kız arkadaşıyla ayrılmasından sonra genç adam, İfaket A.'ya hakaret ve tehditler içeren mesajlar atmaya başladı. 'Hakkımı almadan bir yere gitmiyorum, yeminle can alır, can veririm ama 13 yılımı sana yedirmem', 'Aklınca bana oyun mu oynuyorsun, seni de kendimi de öldürürüm, bir kurşun sana bir kurşun bana, ızdırap çekmektense senin öldüğünü bilip kafama sıkarım' şeklinde mesajlarla hayatı kararan İfaket A., soluğu savcılıkta aldı.

SORUŞTURMANIN SEYRİNİ 'UZLAŞTIRMA' DEĞİŞTİRDİ

Huzuru kalmayan genç kadın, Güven G.'nin duygusal ilişkilerinin bitmesini kaldıramadığını ve sürekli kendisine kötü mesajlar attığını, ölüme tehdit edildiğini ve korkudan dışarı çıkamaz hale geldiğini söyleyerek eski sevgilisinden şikayetçi oldu. İfaket A.'nin şikayeti üzerine harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

NEFRETLE BAŞLAYAN OLAYDA BARIŞ GALİP GELDİ

Soruşturma kapsamında genç kadının telefonuna gelen mesajları inceleyen savcılık, şüpheli Güven G.'nin 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarını işlediğini belirledi. Savcılık, tarafların uzlaşması adına dosyayı, Uzlaştırma Bürosu'na yönlendirdi. Dosyaya atanan uzlaştırmacı, İfaket A. ve Güven G. ile iletişim kurdu, eski sevgililer birbirleriyle uzlaşmaya karar verdi. Böylece genç kadın şikayetini geri çekti ve konu tatlıya bağlandı. Adliye koridorlarında kin ve nefretle başlayan olayda taraflar barış için buluştu, geriye yüzlerdeki kocaman gülümsemeler kaldı.