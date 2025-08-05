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Giriş Tarihi: 5.8.2025 17:07 Son Güncelleme: 5.8.2025 17:13

3 çocuk babasıydı... Öğretmen Serhat Dalgıç'tan kahreden haber!

Elazığ’ın Palu İlçesi'nde serinlemek için nehre giren 44 yaşındaki öğretmen Serhat Dalgıç, boğularak hayatını kaybetti.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
3 çocuk babasıydı... Öğretmen Serhat Dalgıç’tan kahreden haber!

Olay, Palu ilçesindeki Murat Nehri'nde meydana geldi. Öğretmen Serkan Dalgıç serinlemek için nehre girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde Palu Belediyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Belediye ekipleri bot ile nehre açılarak Dalgıç'ı sudan çıkardı. Ambulansla Palu Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Dalgıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elazığ Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olan Serkan Dalgıç'ın 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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3 çocuk babasıydı... Öğretmen Serhat Dalgıç'tan kahreden haber!
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