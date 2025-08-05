3 çocuk babasıydı... Öğretmen Serhat Dalgıç’tan kahreden haber!

Olay, Palu ilçesindeki Murat Nehri'nde meydana geldi. Öğretmen Serkan Dalgıç serinlemek için nehre girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde Palu Belediyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Belediye ekipleri bot ile nehre açılarak Dalgıç'ı sudan çıkardı. Ambulansla Palu Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Dalgıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elazığ Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olan Serkan Dalgıç'ın 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.