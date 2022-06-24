Neler Oluyor Hayatta sunucusu Nur Tuğba Namlı neden yok? Nur Tuğba Namlı sağlık durumu nasıl, son durum ne?

Neler Oluyor Hayatta sunucusu Nur Tuğba Namlı'nın programdaki partneri Hakan Ural "Nur Tuğba hamile. Ailemize biri daha katılacak. Cinsiyeti ise erkek" açıklamasında bulundu. Öte yandan; bebek bekleyen Nur Tuğba Namlı'nın koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Sevenlerini korkutan ünlü sunucu Instagram hesabından sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. İşte Neler Oluyor Hayatta program sunucusu Nur Tuğba Namlı'nın sağlık durumu.
NUR TUĞBA NAMLI HAMİLE!
Hakan Ural partneri Nur Namlı'nın bebek haberini "Nur Tuğba hamile. Ailemize biri daha katılacak. Cinsiyeti ise erkek" sözleriyle duyurmuştu.
KORKUTAN HABER!
Hakan Ural partneri Nur Tuğba Namlı ile ilgili üzen haber geldi. Bebek bekleyen Nur Tuğba Namlı koronavirüse yakalandı.
Sevenlerini korkutan ünlü sunucu sağlığıyla ilgili şu açıklamayı yaptı. "Herkese merhaba, bu fotoğrafı bugünkü yayından...Bilerek seçtim çünkü iyi olduğumu sizinle paylaşmak istedim. Bugün belimin ağrısı nedeniyle tedbiren yaptırmış olduğum Covid 19 testim pozitif çıktı.
Çok hafif semptomlarla geçiriyorum, sağlık durumum gayet iyi merak etmeyin. Hamilelikle birlikte bağışıklık sistemin olduğundan daha çabuk etkilendi sanırım. Hem ben hem bebeğim gayet iyiyiz. En kısa zamanda beraberiz. İyi dilekleriniz için şimdiden teşekkürler"
Hakan Ural partneri Nur Tuğba Namlı ile ilgili üzüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak dile getirdi.
Ural, "Sevgili mesai arkadaşım maalesef covid pozitif acil şifalar diliyorum. Kısa sürede negatif olup aramıza dönecek" açıklamasında bulundu.
2015 yılından beri iş insanı Mustafa Banlı ile evli olan Nur Tuğba Namlı'nın bir kızı ve bir oğlu bulunuyor.