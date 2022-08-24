Nem oranı yüzde 90’ı aştı

İstanbul'da Perşembe günü sabah saatlerinde başlayan ve öğlene kadar etkili olan kuvvetli bir yağış var. Bu konuda vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri de İstanbul il genelinde aralıklarla sağanak yağışlar görülecek. Hafta sonu sıcaklığın artmasıyla birlikte şu an yüzde 60'larda olan nem miktarının yüzde 50'lere kadar düşmesini bekliyoruz" dedi. Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, betonlaşma ve nüfusun fazla olduğu yerlerde sıcaklığın nemle birlikte 5-10 derece fazla hissedildiğini belirtti. Özdemir, İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 44 dereceye kadar çıkacağını ifade etti.

SİLİVRİ VE ÇATALCA'DA NEM ORANI YÜZDE 98 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

İstanbul'da bazı ilçelerde nem oranının yüzde 90'ların üzerine çıkmasıyla birçok kişi, sıcaktan kaçmak için Maltepe, Kartal, Beykoz, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Beşiktaş'ta sahil kenarlarında vakit geçirdi. Boğaz sularına kendini bırakarak ferahlamak isteyen kent sakinleri, serinlik ve yağmur için dua ettiklerini söyledi. Sıcaklıkların 25 ile 30 derece arasında değiştiği kentin kimi ilçelerinde nem oranı da yüzde 98'lere kadar çıktı. Avrupa Yakası'nda; Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Sultangazi, Sarıyer, Eyüp Sultan ile Kâğıthane'de nem oranı yüzde 95'lere ulaşırken Silivri ile Çatalca'da bu oran yüzde 98 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda ise nem oranı Ataşehir'de yüzde 91, Tuzla'da 87, Ümraniye'de 91, Pendik'te ise 90'lara kadar çıktı.

"ÇANAKKALE'DE KUVVETLİ RÜZGÂR VE HORTUM RİSKİ"

Çanakkale ve çevresinde de Cuma gününe kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olacağını dile getiren Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, "Olası sel tehlikesi ve su baskınları ihtimaline karşı uyarılarımızı yaptık. Yağışın ardından kuvvetli rüzgâr görülme ihtimali ve özellikle yarın için denizde hortum riski var. Çanakkale'de yağışlar etkisini cumartesi günü kaybediyor" diye konuştu. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü yurdun Kuzey ve Batı kesimlerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olduğunu söyleyen Yavuz, Cumartesi gününden itibaren yağışların etkisini kaybettiğini ifade etti. Hafta başından itibaren ise sadece yurdun kuzey kesimlerinde hafif yağışlar beklediklerini belirtti.