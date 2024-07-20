Nemli ve sıcak havadan bunalan İstanbullar sahillere koştu

İstanbul'da artan nem oranıyla etkisini daha çok gösteren sıcak hava kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşatırken serinlemek isteyenler çareyi denize girmekte buldu. Meteorolojik verilere göre, hafta boyunca kentte etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 34-37 derece aralığında seyreden sıcaklık, nemin de artmasıyla özellikle öğle saatlerinde 45 derecenin üzerinde hissedildi. Sıcak havaya rağmen Üsküdar sahiline gelenlerin bir kısmı serinlemek için denize girdi.İstanbul Boğazı'nın serin sularında ferahlayanlar, kayalıkların üzerinde güneşlenip eşsiz manzaranın da keyfini çıkardı.

Sahil boyunca yürüyüş yapanlar, şapka veya şemsiyeyle güneşten korunmaya çalıştı. Güneşten etkilenenler ise sahildeki gölgelik alanlarda vakit geçirdi. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen İstanbullular aileleriyle piknik yapıp, denizde yüzdü. Yüzmek için en çok tercih edilen Caddebostan'ın önceki haftalara göre sakin olması ve sahildeki otoparkların da boş kalması dikkati çekti. Bazı vatandaşlar gölgelik alanlarda sandalye ve masalarını getirerek piknik yaptı. Serinlemek isteyenler plajda denize girdi.

Kartal sahiline gelen vatandaşlar hem denizde yüzerek hem de ağaç gölgelerinde oturarak serinlemeye çalıştı. Vatandaşların ferahlamak için soğuk içecekler tükettiği görüldü. - Sıcaktan bunalanlar Büyükçekmece sahilini doldurarak yoğunluk oluşturdular. Denize girip serinleyen vatandaşlar, sahildeki şemsiyelerin altında güneşten korunmaya çalıştı. Bazıları da ağaçların altındaki gölgelik alanlara koydukları kamp sandalyelerinde oturarak vakit geçirdi. Sıcak ve bunaltıcı havadan kaçanların ve denize girmek isteyenlerin bir başka uğrak noktası da Sarayburnu sahili oldu. Kimi serin sularda yüzerken kimi de sahilde yürüyüşü tercih etti.

Karaköy ve Beşiktaş sahillerine gelenlerin bir kısmı sıcaktan etkilenmemek için parklardaki ağaçların gölgelerinde vakit geçirdi, bir kısmı ise kafe gibi kapalı işletmelerde bulunmayı tercih etti. Gece saatlerinde nemle sıcaklığın da arttığını belirten vatandaşlar gecede iki defa soğuk suyla duş almalarına rağmen yine de dayanılmaz sıcaktan etkilendiklerini kaydettiler.