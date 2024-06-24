Nemrut Gölü ilgi odağı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü, doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kentin en önemli turizm rotalarından olan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımdaki göl, kente gelen turistlerin görmeden gitmediği noktalar arasında yer alıyor. Doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliğiyle ilgi çeken Nemrut'a gelenler, doğayla iç içe zaman geçirmenin tadını çıkardı. Tur kapsamında Trabzon'un Akçaabat ilçesinden Nemrut Krater Gölü'ne gelen ziyaretçiler de burada hem horon tepti hem de cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle eşsiz manzarayı görüntüledi.