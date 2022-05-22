Nemrut’un eteğinde gastronomi festivali

Gastronomi sektörünün kalbi bu kez Adıyaman'da attı. Adıyaman'da Nemrut Dağı'nın eteklerinde, Nemrut Gastronomi Buluşmaları festivali yapıldı.
NEMRUT'A ÇIKILDI
Adıyaman Valiliği, Kahta Kaymakamlığı ve Oses Çiğköfte işbirliğiyle düzenlenen festival, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen şeflerin yaptığı sunumlarla başladı. Daha sonra yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi, Nemrut Dağı'na çıktı.
ZARA KONSER VERDİ
Güneşin batışının izlenmesinin ardından Romalılar tarafından yapılan 1800 yıllık Cendere Köprüsü'nün önünde, Türk Halk Müziği sanatçısı Zara konser verdi. 25 bin kişinin katıldığı konserde Zara'nın seslendirdiği eserlere, vatandaşlar da eşlik etti. Festivalin ikinci gününde, Nemrut Dağı zirvesinde gündoğumu resitali yapıldı.
Kahta'da bereket ritüeli olarak bir çobanın Cendere Çayı'nda ıslatıldı.
ZİNDANDA HALİL İBRAHİM SOFRASI
Daha sonra da Kahta Kalesi'nin zindanlarına şehrin lezzetlerinden oluşan büyük bir sofra kuruldu. Tarihi kalede yapılan yemek sunumlarında meyir çorbası, pirpirim cacığı, sarımsaklı pilav, hitap, peynir helvası gibi Adıyaman'a özgü lezzetler tanıtıldı.
Nemrut Gastronomi Festivali'nin çok özel etkinliklerle gerçekleştiğini ifade eden Kahta Kaymakamı Selami Korkutata; Adıyaman'ın tarihi, kültürü ve turizmiyle dikkat çektiğini söyledi.
LEZZETLER ŰLKE DIŞINA TAŞINDI
Nemrut Gastronomi Buluşmaları'na katkı vermekten memnuniyet duyduklarını belirten OSES Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yaşar ise Nemrut ve çevresinde pek çok uygarlığa ait farklı dönemlerden gelen mutfak kültürünün yaşandığını, gastronomi alanında Adıyaman'ın başta çiğköfte olmak üzere birçok lezzetin ülke dışına taşındığını kaydetti.