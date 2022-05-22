Nemrut’un eteğinde gastronomi festivali

ZİNDANDA HALİL İBRAHİM SOFRASI

Daha sonra da Kahta Kalesi'nin zindanlarına şehrin lezzetlerinden oluşan büyük bir sofra kuruldu. Tarihi kalede yapılan yemek sunumlarında meyir çorbası, pirpirim cacığı, sarımsaklı pilav, hitap, peynir helvası gibi Adıyaman'a özgü lezzetler tanıtıldı.

Nemrut Gastronomi Festivali'nin çok özel etkinliklerle gerçekleştiğini ifade eden Kahta Kaymakamı Selami Korkutata; Adıyaman'ın tarihi, kültürü ve turizmiyle dikkat çektiğini söyledi.