Nepal’den Ne Alınır? Nepal’de Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Nepal'den ne alınır sorusu, Nepal'e gitmek isteyen kişilerin merak ettiği bir sorudur. Çünkü pek çok farklı ve güzel seçenek arasından ne alacağını bilmek oldukça zordur. Nepal Zengin bir kültüre sahip olduğundan gezip görerek o kültürü tanımak isteyen insan çok fazladır. Bu bağlamda Nepal'e gidecek kişiler "Nepal'den ne alınır? Nepal'de ucuz olan şeyler neler? Nepal'den hediye olarak ne getirilir?" sorularına yanıt ararlar.

Nepal'den Ne Alınır?

Nepal'den anı olarak alınabilecek pek çok ürün bulunur. Bunlar; Thangka pamuktan işlenen bir hediyelik eşyalar, eski zamanlarda meditasyon için kullanılan tahta çanaklar, şal olarak karşımıza çıkan paşminalar, farklı tür ve tatta çaylar, maskeler, heykellerdir. Baharatları ile ünlenmiş bir ülke olan Nepal'in baharatlarından da alınması tavsiye edilmektedir.

Nepal'den Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Nepal'den alınacak hediyelik eşyalar şu şekildedir:

Thangka resimler: Genellikle budist yaşantılarına özgü çeşitli ritüellerin ve karaşterlerin çizildiği bu resimler turistler arasında oldukça popülerdir. Bu resimler Nepal halkı için oldukça öneme sahip olduğundan popüler hale gelmiştir.

Şarkı söyleyen kaseler: Genellikle turistlerin hediyelik olarak tercih ettiği küçük kaselerdir. Kaselere özel ahşap bir çubukla vurulduğunda güzel ve ahenkli bir melodi çıkarmaktadır.

Yak yünü ürünler: Tibet öküzü olarak da bilinen yak, Nepal'de yünü kullanılarak farklı ürünler üretilen bir hayvandır. Çok kaliteli ve sıcak tuttuğu için bu yünden yapılan şapkalar, terlikler, kazaklar ve battaniyeler turistlerin ilgisini çekmektedir.

Dua bayrakları: Nepal'in neredeyse her şehrinde rastlanabilecek parlak kumaşlara dua bayrakları denir. Budistler tarafından ibadet yerlerine asılan bu bayraklar şehrin her bölgesinde görülebilir.

Tibet halıları: Nepal'den hediye olarak alınabilecek en güzel ürünlerden birisi Tibet halısıdır. El işçiliği ile üretilen halıların desenleri ve renkleri oldukça dikkat çekicidir. Hem kalitesi hem de desenleriyle ön plana çıkan halılar turistlerin dikkatlerini çekmektedir.

Fosiller (Şaligramlar): Nepal uzun dönemler öncesinde su altında olduğu için zamanla ülkede pek çok fosil ortaya çıkmıştır. Bu fosilleri bulan kişiler de gelir amaçlı kullanmaya başlamıştır. Şık paketleri dikkat çeken fosiller hediye olarak alınabilmektedir.

Gorkha bıçakları (kukri): Otantik işlemeleri ile özellikle erkek turistlerin dikkatlerini çeken bıçaklar dekoratif amaçlı hediye olarak alınabilir.

Heykel ve maskeler: Nepal kültürünün önemli bir parçası olan heykel ve maskeler turistlerin en çok satın aldıkları hediyelik ürünleridir. Satılan heykellerin çoğu Budizm ile ilişkilidir.

Nepal'de Ucuz Olan Şeyler Neler?

Nepal dünyanın en ucuz ülkeleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle Nepal'de bulunan neredeyse her şey ülkemizle karşılaştırıldığında ucuzdur. Ayakkabılar, kozmetik ürünler, giyecekler, yiyecekler ve elektronik ürünler oldukça ucuzdur.