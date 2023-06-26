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Giriş Tarihi: 27.6.2023

Neredesin kızım?

Eve gitmek için babasının yanından ayrılan 16 yaşındaki Halime’den 18 gündür haber yok. Babası sokak sokak kızını arıyor. Annesi ise evde Halime’den gelecek iyi bir haber bekliyor

İHA
Neredesin kızım?
Bursa Yıldırım'a bağlı Yavuzselim Mahallesi'nde market işleten Soner Altay, ara ara kendisine yardıma gelen en küçük kızı Halime Altay'ın 20 metre ilerdeki evlerine yemek malzemesi bırakmasını istedi. Malzemeleri alan 16 yaşındaki kız bir süre sonra markete gelmeyince meraka kapılan baba Soner Altay, eşini arayıp, Halime'nin 'yanlarında olup olmadığını' sordu. Eşinden 'hayır' cevabı alan baba sokağa çıktı. Kızını sokakta da görmeyince durumu yakınlarına soran baba, netice alamayınca hemen karakola koşup durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, 18 gün önce kaybolan kızının kaçırıldığını düşünen Altay ailesi kızının bulunması için sokak sokak dolaşıp direklere fotoğrafını asıyor.



Kızının bulunması için seferber olan baba Soner Altay, "Karakola gittim kızımdan haber alamadığımı ifade ettim. 18 gün geçti kızımdan ne bir haber ne bir ipucu var. Ben kızımın kaçırıldığını düşünüyorum. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi. Gözü yaşlı kızından haber bekleyen anne Fatma Altay da "17 gündür kızımdan haber alamıyoruz. Ne gecemiz gece, ne gündüzümüz gün oldu. Yavrum evden kaçacak bir çocuk değildi. Bir annenin bir babanın yüreğini kimsenin yakmaya hakkı yok. Biz kaçırıldığını düşünüyoruz. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum. Kızımın nerdeyse bulunmasını istiyorum" diye konuştu. Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

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