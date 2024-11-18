Neredesiniz çocuklar!

Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Berat Arda Yıldız'dan 5 gündür haber alınamıyor. Çarşamba günü evinden ayrıldıktan sonra kendisine ulaşamayan ailesi, kayıp ihbarında bulunarak güvenlik güçlerinden yardım istedi. Berat Arda'nın İstanbul Taksim'de yanında yabancı uyruklu bir kişiyle görüldüğü öne sürüldü. Ailesi, Berat Arda'yı gören veya kendisi hakkında bilgi sahibi olan kişilerin haber vermesini istedi.Bursa'da da 13 yaşındaki İdil Turgut'tan 3 gündür haber alınamıyor. Yıldırım'da yaşayan ortaokul öğrencisi İdil, cumartesi akşamı evden ayrıldı. Kızlarına ulaşamayan aile, polise kayıp ihbarında bulundu. Ekiplerin güvenlik kamerası araştırmalarında, İdil Turgut'un son olarak 18 yaşında olduğu öğrenilen R.Y. ile birlikte, bir iş yerinin güvenlik kamerasına girdiğini tespit etti.