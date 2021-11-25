Nergiz öğretmenle köy okulu çiçek açtı

Gaziantepli 2 çocuk annesi öğretmen Nergiz Kılıç'ın liseden beri en büyük hayali köy öğretmenliğiydi. 2019'da ilk görev yeri olan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Kartal Köyü İlkokulu'na atandı. Kılıç, ilk iş olarak okulu sil baştan yeniledi. Eşinden de destek gören Kılıç, "Okulun çok eksiği vardı ama ben de zaten böyle değiştirebileceğim bir okul hayali kuruyordum. Önce kendi imkânlarımla boya temin edip içini boyadım. Suyu yoktu. Bir su deposu ayarlayıp, öğrencilerimin ellerini ve yüzlerini yıkayabilmelerini sağladım. Çatıyı, bahçe duvarlarını ve çitlerini onardık, okulu boyadık" dedi. Öğrencilerinden Fatma Nur Çelik ise, "Öğretmenimiz okulumuzu rengârenk yaptı. Her sabah sobamızı yakıyor. Çok güzel ders anlatıyor. O dünyanın en güzel öğretmeni" dedi.