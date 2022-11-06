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Giriş Tarihi: 6.11.2022

Neriman’ın tabutunu kadınlar omuzladı

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Neriman’ın tabutunu kadınlar omuzladı
İstanbul'da 3 Kasım günü Beylikdüzü metrobüs durağında Neriman Sakallı (36), Sadrettin Özdemir tarafından önce dövüldü ardından silahla ateş edilerek öldürüldü. Sakallı'yı aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle öldüren Özdemir daha sonra aynı silahla intihar etti. Erkek cinayetine kurban giden kadının naaşı, İstanbul'da yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi'ne bağlı Payamdüzü Köyü'ne getirildi. Büyük bölümünü kadınların oluşturduğu çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde Sakallı için helallik alındı.



Törenin ardından Sakallı'nın naaşı, kadınlar tarafından mezarlığa kadar omuzlarda taşındı. Cenazeyi taşıyan kadınlar, sık sık "Kadına uzanan eller kırılsın!" şeklinde slogan atarken, Sakallı'nın naaşı aile kabristanında toprağa verildi.

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Neriman’ın tabutunu kadınlar omuzladı
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