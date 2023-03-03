Nero köpeğin sahibi iftira suçundan beraat etti

Sarıyer'de köpeği Nero'yu silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle husumet yaşadığı komşusu Alp Erkin'in sahte konsolosluk tabelası astığı ve konsolosluk plakası kullandığını iddia eden Deniz Özula hakkında 'iftira' suçundan 1'er yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

SAVCI BERAAT İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz celse duruşma savcısı, Alp Erkin'in fahri konsolosluk tabelasını herkesin görebileceği şekilde evinin girişine astığını ve aracında CC plakası bulunduğunu belirterek Deniz Özula'nın beraatını istemişti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Deniz Özula ve taraf avukatları katıldı.

İFTİRA SUÇUNDAN BERAAT ETTİ

Mahkemece son sözü sorulan Deniz Özula, beraatını istedi. Avukatı Didem Denker ise Özula'nın kimseye iftira atmadığını gerçekleri dile getirdiğini söyledi. Alp Erkin'in avukatı ise tahkikatın genişletilmesini isteyerek dinlenmesi için yeni bir tanık getirdiğini söyledi. Kararını açıklayan mahkeme iftira suçunun unsurlarının oluşmadığını belirterek Deniz Özula'nın beraatına hükmetti.