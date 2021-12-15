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Giriş Tarihi: 16.12.2021

Nesli tehdit altındaydı, Iğdır’da görüldü

Nesli tehdit altındaydı, Iğdır’da görüldü
Dünyada nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan leopar, Iğdır'da görüntülendi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce (IUCN) soyu küresel çapta tehlikede olan türler arasına alınan ve insanlardan uzak yaşadığı için görüntülenmesi zor olan leopar, Iğdır'da yakından görüntülenmiş oldu. Türkiye'nin komşu ülkeleri İran ve Gürcistan'da görülen, Trakya haricinde yurdun birçok bölgesinde yaşadığına dair kanıtlar olan leoparın Doğu Anadolu'da da görüntülenmesi, yaban hayatı uzmanları arasında heyecan yarattı. Uzmanlar leoparın görüntülenmesinin yıllardır beklenen müjdeli haber olduğunu söyledi. AA

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Nesli tehdit altındaydı, Iğdır’da görüldü
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