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Giriş Tarihi: 18.4.2022

Nesli tehlike altındaki porsuk görüntülendi

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Nesli tehlike altındaki porsuk görüntülendi
Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan ve koruma altında olan nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuk Tunceli'de görüldü. Yazar ve Doğasever Caner Canerik, porsuğu Nazımiye ilçesindeki Düzgün Baba Dağı'nda yiyecek ararken görüntüledi. Porsuğu önce karıncayiyen sandığını söyleyen Canerik, "Ancak daha yakınına gittiğimde porsuk olduğunu fark ettim. Bazı türleri kayıt altına almak için sürekli doğayı geziyorum. Şansım yaver gitti ve porsuğu görüntüledim. Uzun süre çalılık alanda yiyecek arayan porsuk daha sonra gözden kayboldu" dedi.

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Nesli tehlike altındaki porsuk görüntülendi
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