Nesli tehlikede! Ankara’da tüfekle vuruldu

Kuşları, yaşam alanlarını ve küresel biyolojik çeşitliliğinı korumaya çalışan küresel koruma organizasyonları ortaklığı Birdlife'in (BSPB) Bulgaristan'daki kuş gözlem ekibi, GPS vericiyle takip ettiği genç şah kartalın sürekli aynı noktadan sinyal vermesi üzerine Türkiye'deki çalışmaları birlikte yürüttüğü uzman biyolog Cansu Özcan ile iletişime geçti. Bu yıl ikinci kez Bulgaristan'daki ekip tarafından halkalanan şah kartal, Türkiye'de şah kartallar üzerine araştırmalar yapan uzman biyolog Cansu Özcan ve Dev Belgesel ekibi tarafından ölü bulundu.

YAVRUYKEN HALKALANMIŞ

BSPB ekibince, geçen haziran ayında, genç şah kartalın henüz yavruyken Sofya kırsalındaki yuvasından düşmüş olarak bulunduğunu anlatan Özcan, "Hafif yaralı olan kuş tedavi edildikten sonra halkalanıyor. GPS verici takılarak, göç güzergahı takibe alınıyor. Kuş göç güzergahında sağlıklı bir rota çizerken, Bulgaristan'daki kuş gözlem ekibi önceki gün bizimle temasa geçti ve sinyalin sürekli aynı noktadan geldiğini bildirdi" dedi.



ANKARA'DA ÖLÜ BULUNDU

Koordinatları aldıktan sonra Ankara'da sinyalin geldiği Temelli bölgesine gittiklerini belirten Özcan, "Gittiğimizde kuşun ölüsünü bulduk. Yaptığımız incelemede, kuşun vücudunda çok sayıda saçma tespit edildi. Kanadı, göğsü, karın boşluğu gibi vücudunun birçok yerinde onlarca saçma bulundu" diye konuştu.