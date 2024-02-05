Nesli tükenme tehdidi altındaki vaşak, adeta poz verdi

Tunceli'de, nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda doğa fotoğrafçısı Ömer Tanış tarafından kayıt altına alındı.

Kendisini görüntüleyen Tanış'a adeta poz veren vaşak, daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu. Tunceli'de özel sektörde çalıştığını ve uzun süredir vaşak çekmek istediğini söyleyen Ömer Tanış, "Hafta sonları izinli olduğum günlerde doğa fotoğrafları çekiyorum. Sonunda aradığım görüntüye denk geldim. Vaşağın bulunduğu alanın karşısındaki kayalıklarda yaban keçileri duruyordu. Muhtemelen onları avlamak için çıkmıştı. Nesli tükenme tehdidi altında bulunan bu hayvanı görüntülemek benim için heyecan verici oldu" dedi.