Neslihan Kaya Gaziantep’te canice katledilmişti: Katilin cezası belli oldu!

Duruşmaya tutuklu sanık Teyfik D. ile avukatı katıldı. Sanık, mahkemede yaptığı savunmasında olay esnasında maktulün kendisine bıçak çektiğini ve sonrasında kendisini kaybettiğini ve öldürme olayını gerçekleştirmediğini iddia etti.