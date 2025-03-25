Nevruz hırsızlarından 5’i hamile çıktı! Erkekler arabada bekledi, hamile kadınlar kullanıldı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, 21 Mart'ta Nevruz Parkı'nda kutlanan Nevruz'da yaşanan hırsızlık ve yankesicilik olaylarına ilişkin polis çalışmalarına tamamlandı. Batman'dan gelerek Diyarbakır Nevruz alanında yankesicilik yapan gruba Diyarbakır polisinden büyük darbe vuruldu.

Yankesicilik yapmak isteyen grup, 21 Mart günü Nevruz Parkı'nda yapılan Nevruz kutlamalarında kalabalıktan faydalanmak istedi. Yankesici grubundaki erkek şüpheliler araçta beklerken, kadın şüpheliler ise yankesicilik yapmak üzere kalabalığın arasına daldı. Kalabalığı fırsat bilen yankesici grubu, vatandaşlarımızın cep telefonlarını yankesicilik suretiyle çaldı. Yankesicilik üzerine özel çalışma başlatan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede araçları tespit ederek, Nevruz'a katılma bahanesiyle gelen şüphelilerin asıl amaçlarının yankesicilik olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada erkeklerin araç içinde beklerken, kadınların kalabalık içine karışarak yankesicilik yaptığı belirlendi. Telefonları alan şüpheliler kaçmak üzereyken Diyarbakır Polisi operasyonu başlattı. Operasyonda 14 şüpheli, çaldıkları 19 telefonla birlikte suçüstü yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5'İ HAMİLE ÇIKTI

Yapılan çalışmalar sonucu yankesicilik yapan 5 kadının ise hamile oldukları belirlendi. Mahkeme, hamile oldukları için kadınlara, ev hapsi cezası verilerek serbest bırakıldı. Emniyet ekipleri ele geçirilen telefonları sahiplerine verirken, vatandaşlar da teşekkür etti.