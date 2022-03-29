Nevruz tatili Van’da ekonomiye can verdi

15 Mart itibariyle başlayan İranlıların 14 günlük resmi Nevruz tatili ve Van Shopping Fest esnafın yüzünü güldürdü. Alışverişin yanı sıra çeşitli etkinliklerle turistlere yapılan çağrı yanıtsız kalmadı. Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan son 14 günde 27 bin 30 İranlı tatil amaçlı giriş yaptı. Otellerdeki doluluk oranı ise Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre yüzde 90 ila 100 arası oldu. Satışlarda yaşanan yüksek artıştan memnun olan esnaf ve işletmeciler Nevruz tatilinin Van için can suyu olduğunu aktardı. Giyim üzerine satış yapan Aycan Aşan "Nevruz onların yeni yılı ve uzun bir tatilleri olması sebebiyle gelen sayısında artış oldu. Alışveriş yapmayı çok seviyorlar. Mağazada öyle bir alışveriş yapıyorlar ki çocuklarını bile unutuyorlar. Keşke bu 14 günlük tatilleri uzasa ve daha çok burada kalsalar" dedi. Aksesuar mağazası işleten Taner Atakul ise "Satışlarımız yüzde 100 arttı ve durgunluktan sonra çok iyi geldi. Gelen İranlılar çok fazla alışveriş yapıyor ve çoğunluğu böyle. Pandeminin başından beri en çok satışı bu dönem yaptık" ifadelerini kullandı.

TÜRK MALI SEVGİSİ

SABAH'a konuşan ev eşyası ürünleri satıcısı Nazlıcan Çetinkaya "Mağazadaki müşterilerin yüzde 90'ını İranlı. Türk ürünlerini çok beğeniyorlar, bir şeyi alırken özellikle Türk malı mı diye soruyorlar. Kendi ülkelerinde ekonomileri kötüleşse bile burada alışveriş yapıyorlar" şeklinde konuştu.

"İNSANLAR ÇOK MİSAFİRPERVER"

Tatillerini Türkiye'de değerlendiren İranlı turistler hem alışveriş imkânlarından hem de insanların misafirperverliğinden memnuniyetlerini belirtti. Daha önce de Antalya'da tatil yapan Raziye ve Bahnam Sadat Çifti "Van'dan İstanbul'a gidecektik ama burası çok hoşumuza gittiği için beş gündür buradayız. İnsanlar çok sıcakkanlı ve misafirperverler. Burada olmaktan çok memnunuz. Van çok güzel bir şehir" şeklinde konuştu. Geç saatlere kadar alışveriş yapan Saide Muhammedi "Biz Tahran'dan iki arkadaş geldik. Tatillerde buraya gelmeyi seviyoruz, alışveriş ürünleri çok çeşitli hem de bir süre kalıp etrafı gezeceğiz" ifadelerini kullandı.