Kocaeli Gebze İlçesi Mevlana Mahallesinde bulunan, Kapalı Pazar alanında HDP organizesinde gerçekleştirilen "Nevruz" etkinliği sırasında PKK/KCK terör örgütü lehine slogan atan ve terör örgütünün sözde marşını söyleyerek örgüt propagandasını yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 4 kişi emniyette tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklandı.

1 TUTUKLAMA

Öte yandan PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği, ülkemize illegal yollardan giriş yaptığı ve Kocaeli'nde ikamet ettiği tespit edilerek gözaltına alınan ve tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen 3 yabancı uyruklu şüpheliden 2' si yurtdışı yasağı şartı ile serbest kalırken, 1 kişi tutuklandı.

Nevruz'u bahane edip PKK marşı söylemişlerdi: 4'ü de tutuklandı | Video

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ İLE

Kocaeli il Emniyet Müdürlüğü ise 18 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen şüphelilerin görüntüsünü 18 Mart Çanakkale Zaferine ithafen sevilen bir çanakkale türküsü ile servis etti.