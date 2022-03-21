Haberler Yaşam Haberleri Nevruz'u bahane edip PKK marşı söylemişlerdi! 4'ü de tutuklandı
Giriş Tarihi: 21.3.2022 18:37 Son Güncelleme: 21.3.2022 18:43

Nevruz'u bahane edip PKK marşı söylemişlerdi! 4'ü de tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
Nevruz’u bahane edip PKK marşı söylemişlerdi! 4’ü de tutuklandı

Kocaeli Gebze İlçesinde, geçtiğimiz Cumartesi günü  HDP ilçe  Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Nevruz  etkinliginde PKK terör örgütünün sözde marşını söyledikleri iddiası ile gözaltına alınan 4 kişi sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı.

Kocaeli Gebze İlçesi Mevlana Mahallesinde bulunan, Kapalı Pazar alanında HDP organizesinde gerçekleştirilen "Nevruz" etkinliği sırasında PKK/KCK terör örgütü lehine slogan atan ve terör örgütünün sözde marşını söyleyerek örgüt propagandasını yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 4 kişi emniyette tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklandı.

1 TUTUKLAMA

Öte yandan PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği, ülkemize illegal yollardan giriş yaptığı ve Kocaeli'nde ikamet ettiği tespit edilerek gözaltına alınan ve tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen 3 yabancı uyruklu şüpheliden 2' si yurtdışı yasağı şartı ile serbest kalırken, 1 kişi tutuklandı.

Nevruz'u bahane edip PKK marşı söylemişlerdi: 4'ü de tutuklandı | Video

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ İLE

Kocaeli il Emniyet Müdürlüğü ise 18 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen şüphelilerin görüntüsünü 18 Mart Çanakkale Zaferine ithafen sevilen bir çanakkale türküsü ile servis etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

FETÖ'nün sağlık sektörü üzerinden yeni KAOS PLANI deşifre oldu! İşte "doktora şiddet" kumpası
SON DAKİKA: Gezi ana davasında son savunmalar! Savcı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamını istedi
CHP eski vekili ve iş insanı Sinan Aygün: Yolsuzluk arayan Kılıçdaroğlu Ankara'ya baksın
Putin’den yaptırım kararlarına sert tepki! Batı’nın Rusya planına ateş püskürdü
Selde kaybolan gencin, “WhatsApp” grubundan çıkması ailesini umutlandırdı
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal’ın namaza başlaması sorun mu?
Son dakika: Polis memuru Hakkari'de 52.5 kilo patlayıcı ile yakalandı
SON DAKİKA HABERİ: Asgari ücrete yeni zam gelecek mi? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı...
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Amerikan televizyonunda dikkat çeken Türkiye sözleri: Erdoğan ile görüştüm ve...
İşte buuu
ARKADAŞINA GÖNDER
Nevruz'u bahane edip PKK marşı söylemişlerdi! 4'ü de tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA