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Giriş Tarihi: 7.7.2022 17:27

Nevşehir bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2022 Nevşehir bayram namazı saati

Nevşehir bayram namazı saati birçok Nevşehirli tarafından sürekli olarak sorulmaktadır. Yarın arefe ve bayram namazı saatleri sıklıkla soruluyor. Kurban Bayramı ile birlikte bayrama özel ibadetler birer birer yapılacak. Bayramın ilk ibadeti olarak bayram namazı geliyor. İşte Nevşehir bayram namazı saatleri 2022

Nevşehir bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2022 Nevşehir bayram namazı saati

Nevşehir bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu sürekli soruluyor. Kurban Bayramı ibadetleri, bayram cumartesi gelmişken daha da aratılmaya başlandı. İlk ibadet namazken, namazdan sonra kurban kesilecek. Nevşehir bayram namazı saat kaçta sorusunun vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Nevşehir bayram namazı saati 2022

NEVŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Nevşehir ilimiz 05.58 saatinde bayram namazını kılacak.

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.

İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.

Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.

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Nevşehir bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2022 Nevşehir bayram namazı saati
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