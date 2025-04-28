Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı!
Giriş Tarihi: 28.4.2025 10:44 Son Güncelleme: 28.4.2025 10:46

Nevşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı!

Nevşehir’de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Nevşehir’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı!

Kaza, Nevşehir- Aksaray karayolunda meydana geldi. Mahmut Aydemir yönetimindeki otomobil ile F.Ö.'nün kullandığı otomobil sürücülerden birinin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112. itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönene araçlardan çıkarılanlara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede sürücü Mahmut Aydemir ve Jale Aydemir'in hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Nevşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz