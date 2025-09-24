Nevşehir’de 9 yaşındaki öğrenci kek boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Kalaba Yunus Emre İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Eylül Sözeri (9), öğle tatilinde yediği kekin boğazına kaçması üzerine fenalaştı. Durumu fark eden arkadaşlarının haber vermesi üzerine öğretmenleri müdahalede bulundu. Öğretmenlerin yaptığı Heimlich manevrası ve ilk yardım çabalarının ardından sağlık ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sözeri, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük Eylül Kalaba Beldesinde bulunan Merkez Camiinde kılınan cenaze namazına müteakiben Kalaba Mezarlığına defnedildi.