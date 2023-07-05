Nevşehir’de vahşet! Boşanmak üzere olduğu eşini boğarak öldürdü

Ürgüp'te ikamet eden ve boşanma davaları süren Metin D. eşi G.D. ile konuşmak amacıyla buluştu. Metin D. 50 AAS 806 plakalı aracını alarak Ürgüp ilçesi Çatalkaya Mevkisi'nde Gamze D. ile bir araya geldi. Bir araya gelen çift araç içerisinde boşanma davası üzerine konuşurken Metin D'nin barışma talebini kabul etmeyen eşi Gamze D.'yi boğarak öldürdü. Eşini boğarak öldüren Metin D. olayı ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gamze D.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin müdahalesi ile Metin D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan Metin D. sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.