Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir'de bulunan parçalanmış erkek cesediyle ilgili 3 zanlı tutuklandı
Giriş Tarihi: 17.5.2022 16:15

Nevşehir'de bulunan parçalanmış erkek cesediyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

AA

Nevşehir'de parçalanıp yakıldıktan sonra araziye gömülü bulunan erkek cesediyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Merkeze bağlı Göre beldesi yakınlarındaki arazide, 6 Mayıs'ta parçalanmış erkek cesedi bulunmasıyla ilgili yakalanan zanlılar G.S, G.G. ve M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Nevşehir'de, parçalanıp yakıldıktan sonra araziye gömülü bulunan erkek cesediyle ilgili 11 Mayıs'ta 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin kendisinden bir süredir haber alınmayan Ü.O'ya ait olduğu belirlenmişti.

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Nevşehir'de bulunan parçalanmış erkek cesediyle ilgili 3 zanlı tutuklandı
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