Nevşehir’de can pazarı! Otomobil ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var...

MEHMET TAŞÖREN

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Mehmet Taşören olay yerinde hayatını kaybetti, minibüsteki 9 kişi yaralandı.