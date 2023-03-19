Giriş Tarihi: 19.3.2023 20:58Son Güncelleme: 19.3.2023 21:17
Nevşehir'de can pazarı! Otomobil ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var...
Nevşehir'de korkunç bir kaza meydana geldi. Nevşehir-Aksaray kara yolu Terminal Kavşağı'nda, minibüs ile otomobil çarpıştı. İkiye ayrılan otomobilin parçaları etrafa savruldu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.
A.Y. yönetimindeki AFAD'a ait minibüs, Nevşehir-Aksaray kara yolu Terminal Kavşağı'nda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Kazada ikiye ayrılan otomobilin parçaları etrafa savruldu.
MEHMET TAŞÖREN
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Mehmet Taşören olay yerinde hayatını kaybetti, minibüsteki 9 kişi yaralandı.
Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Nevşehir'de can pazarı! Otomobil ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var...